COVID-19: gráficos mostram aumento avassalador de mortes em Minas em abril

Perspectiva é de que abril seja muito pior que março em mortes por COVID-19

coronavírus tomou proporção assustadora nos últimos dias. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), o estado registrou 1.971 mortes na primeira semana de abril, uma estatística ainda mais preocupante. Um total de 508 vidas perdidas em apenas 24 horas. O triste recorte de Minas nesta quarta-feira (7/4) mostra o quanto a pandemia dotomou proporção assustadora nos últimos dias. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), o estado registrou 1.971na primeira semana de abril, uma estatística ainda mais preocupante.

O recorde de mortes havia sido registrado na sexta-feira (2/7), quando o estado contabilizou 486 vidas perdidas. Com exceção de segunda e terça-feira (dias 5 e 6/7), Minas somou número superior a 300 mortes em 24 horas nos últimos dias.





Incrivelmente, Minas teve na primeira semana de abril um aumento de mortes de 324% em relação ao mesmo período em janeiro. Em relação a março – quando a SES-MG já havia alertado sobre o pior período da pandemia –, a subida foi de 100%.





(foto: Soraia Piva/EM/D.A Press)



No comparativo mês a mês, março registrou 5.767 óbitos, 54,74% a mais do que nos 30 dias de janeiro (3.158) e 9,9% do que em fevereiro (3.505). Se mantiver o panorama dos últimos dias, abril pode passar dos 10 mil óbitos, mais de um terço do que o estado registrou até o momento desde o início da pandemia: 26.303. No comparativo mês a mês, março registrou 5.767 óbitos, 54,74% a mais do que nos 30 dias de janeiro (3.158) e 9,9% do que em fevereiro (3.505). Se mantiver o panorama dos últimos dias, abril pode passar dos 10 mil, mais de um terço do que o estado registrou até o momento desde o início da pandemia: 26.303.





A expansão de novos infectados também interfere no sistema de saúde do estado. Em 24 horas, mais 2.033 contaminados pelo vírus precisaram ser internados em hospitais da rede pública e privada. O total acumulado registra 97.494 de pacientes até esta quarta-feira.

Sem toque de recolher

Minas Consciente, foram suspensas nesta quarta-feira: o Mesmo diante deste contexto, o governo relaxou o protocolo de isolamento de prevenção à doença. Duas das medidas mais radicais criadas pelo governo de Minas, por meio do programa, foram suspensas nesta quarta-feira: o fim do toque de recolher das 20h às 5h e a liberação dos encontros entre familiares nas cidades.





Tais determinações haviam sido revogadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) na segunda-feira (5/7) e depois foram confirmadas durante a reunião dos integrantes do Comitê Extraordinário COVID-19, composto pelo secretário de Estado de saúde, Fábio Baccharetti, por integrantes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Ministério Público.





A macrorregião do Triângulo do Sul avançou da onda roxa para a vermelha nesta quarta-feira. O Triângulo Norte e a microrregião de Montes Claros também já migraram para o protocolo mais flexível. Além disso, as microrregiões de São Gotardo, Montes Claros/Bocaiúva e Taiobeiras irão migrar para a onda vermelha.