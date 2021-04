Grande BH: fiscalização sanitária flagra pessoas sem máscara no CeasaMinas

Segundo a prefeitura de Contagem, durante esta semana mais duas operações serão realizadas (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Durante fiscalizações sanitárias de prevenção à COVID-19 da Guarda Civil, Polícia Militar e da equipe da Vigilância Sanitária na central de abastecimento CeasaMinas, em Contagem, na Região Metropolitana, realizada nesta quarta-feira (07/04), uma comerciante autônoma foi conduzida à delegacia por se negar a usar máscara dentro do estabelecimento e 12 pessoas foram notificadas por também não estarem utilizando o meio de proteção.





Durante a averiguação do local, ocorrida na manhã desta quarta (7/4), uma autônoma foi abordada por agentes públicos circulando pela CeasaMinas sem o uso de máscara, uma das medidas para evitar a transmissão do vírus. Ao ser questionada pelos profissionais, a mulher se recusou a responder à solicitação para que a proteção fosse colocada.



Por três vezes foi indagada e por três ignorou o pedido da equipe de segurança e saúde do município. Segundo o Executivo municipal, a comerciante foi encaminhada à delegacia e seu descumprimento pode gerar a abertura de um processo administrativo sanitário.





“Uma das guardas pediu os dados dela para qualificar o ato de infração. Primeiramente, se negou a passar, e depois ainda passou informações que não bateram no sistema. Diante disso, a guarda deu a opção de ela fazer o que estava sendo pedido ou passar os dados para qualificar. Como houve recusa, os guardas levaram-na para fazer a identificação correta na delegacia”, disse o diretor da Vigilância Sanitária de Contagem, Wilson Carvalho.

Unidade de Contagem do CeaseMinas é uma das maiores do estado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





De acordo com o protocolo, a CeasaMinas está autorizada a funcionar, desde que cumpra as regras de prevenção ao contágio e contenção de contaminação da COVID-19. Alguns dos cuidados que funcionários e comerciantes devem adotar no interior da central é a disponibilização de um profissional para higienizar todas as pessoas que frequentarem o local com álcool em gel e medição de temperatura.





Porém, já no balanço do primeiro dia de operação desta semana, 12 infrações foram aplicadas em comerciantes do estabelecimento por falta de uso da máscara e 40 abordagens recomendando o uso correto da proteção facial e demais protocolos sanitários.





Após ser notificada, a pessoa tem suas autuações remetidas diante de julgamento, onde será aplicado a sanção, seja de multa ou restrição de direito ou prestação de serviço à comunidade.





De acordo com a Vigilância Sanitária, desde a adoção da medida, foram registrados avanços na aplicação de cuidados sanitários, mas um número expressivo de expositores, carregadores, clientes e frequentadores insistem em não adotar as medidas.





As fiscalizações dos agentes públicos retornarão à CeasaMinas nesta quinta-feira (8/4) e no sábado (10/4).

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.