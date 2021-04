Comerciantes da Feira dos Produtores rechaçam surto de COVID-19 no local

Segundo superintendente, local teve cerca de 10 casos de COVID-19 e três internações, além da morte de comerciante árabe, desde o início da pandemia (foto: Feira dos Produtores/Divulgação)



A morte de um expositor, vítima da COVID-19, abalou clientes e funcionários da Feira dos Produtores, no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste de Belo Horizonte. Em meio ao drama vivido pelo colega, informações de que haveria um foco de transmissão da doença no local se espalhou pelas redes sociais e afetou o atendimento.



No entanto, um comerciante do local informou que trata-se de “fake news” e que todas as medidas de segurança vêm sendo tomadas no espaço.

Em contato com o Estado de Minas, a superintendente da Feira dos Produtores, Gerusa Madeira, negou a existência de surto de COVID-19 e afirmou que, entre 500 pessoas que frequentam o local (lojistas, funcionários e colaboradores), foram notificados apenas 10 casos, além da morte de Abdala Cheik. Além disso, ela pontuou que houve apenas três internações.





Abdala Cheik era proprietário do empório árabe homônimo. Nessa quarta-feira (7/4), uma filha publicou na página da loja uma nota confirmando o falecimento dele durante a madrugada. Ele teve falência múltipla dos órgãos devido a complicações da COVID-19.





“Sabemos que o ambiente da Feira dos Produtores nunca mais será o mesmo sem esse grandão de voz imponente, com cara de bravo, mas com coração de ouro, brincalhão e muito amigo de todos”, diz a nota. “Não subestime esse vírus maldito! Não sejam céticos e egoístas! Usem este exemplo de dor para se cuidarem, cuidarem dos seus e cuidarem de todos nós!”, concluiu a filha do empresário.





Dono de uma lanchonete na Feira dos Produtores, Ruy Pereira, de 56 anos, diz que o colega foi internado na semana passada e, desde então, os comerciantes, amigos e familiares acompanhavam as atualizações sobre o estado de saúde de Cheik pelas redes sociais. As mensagens também eram usadas para alertar as pessoas quanto às medidas de segurança para evitar a transmissão do coronavírus.





“Na sequência disso tudo, nos deparamos no início da semana com uma divulgação em massa de ‘fake news’ nas redes sociais, informando que ‘existe um foco de contaminação na Feira dos Produtores’”, disse o comerciante à reportagem do Estado de Minas. Rumores davam conta de que três funcionários estariam intubados, com COVID-19. “Temos atualmente outros dois casos, além do que citei, de pessoas que estão em tratamento, afastadas do trabalho, e já estão se recuperando. Mas de forma alguma temos uma contaminação em massa nas lojas da feira, como divulgado nessa notícia falsa. Hoje, temos em torno de 140 lojas nesse mercado e estou falando de três ou quatro casos”, afirma o comerciante.





“A Feira dos Produtores está aqui há muitos anos e sempre atuou como referência em segurança, organização e respeito ao cliente, adotando sempre todas as medidas necessárias para oferecer o melhor ambiente de compras. Ficamos muito tristes com o que aconteceu nesta semana. Além da perda de uma pessoa muito querida, uma transmissão de uma ‘fake news’ ainda mais rápida que o vírus da COVID-19”, lamentou, dizendo que chegou a haver queda no fluxo de pessoas no local, o que afetou ainda mais os comerciantes, já abalados com a morte do colega.





No site da Feira dos Produtores, a administração informa que apenas as lojas de serviços essenciais estão com atendimento presencial. As demais funcionam pelo serviço de entrega. Trabalhando no local há mais de 5 anos, Ruy Pereira diz que todos os protocolos de enfrentamento à COVID-19 estão sendo aplicados no local, com aferição de temperatura, controle do fluxo de pessoas, exigência do uso de máscaras, disponibilização de álcool em gel, entre outras.





O comerciante contabiliza que, do início da pandemia, em março do ano passado, até agora, foram pelo menos 13 casos de COVID-19 registrados na feira. Entre eles, o próprio. Pereira conta que foi infectado em agosto do ano passado.





Diante da situação, ele deixa um alerta. “Todos nós já sabemos as medidas que temos que tomar e devemos ser fiéis ao que os especialistas pedem, para nossa própria segurança. Por outro lado, devemos ser críticos antes de repassarmos qualquer notícia que recebemos sem uma fonte confiável, sem que possa ser checada, pois esse é outro vírus que pode prejudicar muito outras pessoas e temos também que combater”, pontua.





Feira nega os fatos

Gerusa Madeira afirma que atualmente não há nenhum funcionário intubado ou contaminado: “Os lojistas quase não comparecem à feira por serem grupo de risco, logo não podemos afirmar que foram contaminados na feira como diz a notícia disseminada cruelmente. A feira sempre atualiza os lojistas e os orienta quanto às medidas, quanto às prevenções acerca do COVID19. Em vista da quantidade de casos que estamos vivendo hoje, vejo a feira de uma forma muito otimista. Somos uma equipe contra esse virus”.





Ela diz que a feira havia adotado todas as medidas de prevenção exigidas pela PBH, tais como controle de fluxo de clientes, proibição de consumo de alimentos, interdição dos bebedouros, aferição de temperatura e desinfecção noturna.





A superintendente pede a compreensão das pessoas para que elas não acreditem em notícias falsas: “Todos nós estamos nos cuidando da melhor forma possível, e essas falsas notícias só vêm pra abalar o momento e intensificar ainda mais a crise que estamos passando, sanitária e financeira. Tudo muito triste. Nos colocamos à disposição para o esclarecimento de qualquer informação referente a Feira dos Produtores, bem como sugestão para passarmos juntos esse momento tão crítico”.