COVID-19: Minas Gerais tem 13 variantes em circulação, diz levantamento

As 13 variações já foram identificadas em outros locais (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) variantes da COVID-19 no estado. Todas já foram identificadas em outros locais, no entanto, entre as mutações mais preocupantes estão a B.1.1.7, do Reino Unido, e a P.1, que surgiu em Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou nesta quinta-feira (8/4) que já circulam 13da COVID-19 no estado. Todas já foram identificadas em outros locais, no entanto, entre as mutações maisestão a B.1.1.7, do Reino Unido, e a P.1, que surgiu em Manaus.









complementares para identificar se essas mutações estão associadas a alguma alteração biológica do vírus, que possivelmente se originou da antiga linhagem B.1.1.28, que circulava na capital, e adquiriu novas mutações ainda não descritas. Nesta quarta-feira (7/4), os cientistas divulgaram o resultado de uma possível nova variante na Região Metropolitana de Belo Horizonte . Apesar disso, a SES-MG reforça que são necessários estudospara identificar se essas mutações estão associadas a alguma alteração biológica do vírus, que possivelmente se originou da antiga linhagem B.1.1.28, que circulava na capital, e adquiriu novas mutações ainda não descritas.





monitoramento da possível nova variação. A possibilidade de mais uma variante, além das 13 já identificadas, é motivo de preocupação entre especialistas. A reportagem do EM ouviu autoridades na área de saúde nesta quinta, que defendem uma coordenação nacional que implemente um lockdown em todos os estados, para frear a transmissão do vírus, e ainda uma ampliação do sequenciamento do vírus da COVID-19 em BH, para garantir maiorda possível nova variação.





A SES-MG garante que tem ampliado as ações de vigilância genômica do coronavírus e reforça que as medidas de distanciamento social são fundamentais para controlar a transmissão do coronavírus e conter a disseminação das variantes.





