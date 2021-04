Garoto de 15 anos morre com falta de ar em posto de saúde de Valadares

O Hospital Municipal de Governador Valadares continua com todos os leitos UTI COVID-19 SUS lotados, assim como o Hospital Bom Samaritano (foto: Tim Filho/Especial para o EM) Governador Valadares, com falta de ar. O garoto chegou ao posto de saúde da ESF acompanhado de um familiar e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares (SMS), foi atendido imediatamente pelas equipes médica e de enfermagem. Um garoto de 15 anos morreu nesta quinta-feira (15/4) em uma unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Bairro Mãe de Deus, periferia de, com falta de ar. O garoto chegou ao posto de saúde da ESF acompanhado de um familiar e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares (SMS), foi atendido imediatamente pelas equipes médica e de enfermagem.

A SMS informou a família do garoto informou que ele tinha histórico de asma brônquica e não apresentava sintomas relacionados à COVID-19. Por medida de precaução e protocolo, a SMS coletou material para testagem relacionada ao novo coronavírus, que será feita na Fundação Ezequiel Dias (Funed).



Além da morte desse garoto, que agora integra o expressivo número de 118 mortes sob investigação, Governador Valadares registrou nesta quinta-feira (15/4) mais 17 óbitos confirmados pela COVID-19.



Com todos os leitos UTI COVID-19 ocupados nos hospitais públicos e privados da cidade, a fila de espera por uma vaga de UTI em Valadares tem 31 pessoas.



Elas aguardam a regulação do Estado, via SUSFácil-MG.



Com a desativação de dois leitos UTI COVID-19 SUS no Hospital Bom Samaritano (HBS), na quarta-feira (14/4), o número de leitos nas UTIs do HBS e do Hospital Municipal caiu para 56 – 49 estão ocupados por pacientes de Governador Valadares e sete por pacientes de outras cidades da Macrorregião de Saúde Leste.