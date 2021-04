Vereador está entre as 18 mortes por COVID-19 em Valadares nesta segunda

O vereador Rildo do Hospital é mais uma vítima da COVID-19 em Valadares. Prefeito André Merlo decretou luto oficial por três dias (foto: Arquivo Pessoal)

A triste rotina de mortes por COVID-19 continua assombrando os valadarenses. No boletim epidemiológico desta segunda-feira (12/4), divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares, foram registradas mais 18 mortes de pacientes acometidos pela doença e que estavam internados em hospitais da cidade.



O número de 18 mortes ocorreu três vezes nos últimos sete dias e revela a gravidade do momento nos hospitais da cidade – que não têm vagas nas Unidades de Terapia Intensiva e ainda sofrem com a falta de medicamentos para tratamento da doença.



Com os registros desta segunda-feira, Governador Valadares soma 857 mortes por COVID-19 desde março de 2020 e ainda tem 115 óbitos em investigação, de pessoas que apresentavam todos os sintomas da doença e tiveram material coletado e enviado para exames na Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte.



Luto oficial



Nesta segunda-feira, o prefeito de Governador Valadares, André Merlo (PSDB), decretou luto oficial de três dias pela morte do vereador Rildo Monteiro Pereira (Avante), conhecido como Rildo do Hospital.



O vereador tinha 52 anos e era vice-presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares.



Rildo do Hospital foi diagnosticado com a COVID-19 em 1º de abril, sendo internado no Hospital Bom Samaritano. Em 5 de abril, ele foi intubado, e as complicações no quadro de saúde levaram à morte dele.