Minas registra menor diferença entre nascimentos e mortes da história

O mês de março registrou 18,7 mil mortes, 50% a mais que fevereiro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A expansão da COVID-19 em Minas Gerais em 2021 trouxe à tona uma estatística inesperada no Estado. Com o número recorde de mortes em março, a diferença entre nascimento e óbitos atingiu seu menor patamar da série histórica do Registro Civil, cujo início ocorreu em 2003.

Segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), foram expedidos 22.619 registros de nascimentos no mês passado, que curiosamente foi o maior número desde abril do ano passado. Ao mesmo tempo, foram feitos 18.758 atestados de óbitos, o representa uma variação de 21%.





O Portal da Transparência do Registro Civil mostra que foram 8.004 mortes registradas por COVID-19 em março. O total muitas vezes não bate com as vidas perdidas pela doença com os dados registrados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), já que muitos óbitos demoram para ter o registro concluído.





Para efeito de comparação, a diferença em fevereiro foi de 55%, já que foram 19.391 nascimentos e 12.492 mortes. Em janeiro, a variação foi de 33%, com 19.896 certidões de nascimento expedidas e 14.924 de óbitos.





No ano passado, as diferenças foram maiores que em março deste ano. Em dezembro, houve variação de 41%, com 18.934 nascimentos e 13.743 mortes, enquanto novembro registrou 54% (18.871 pessoas nascidas e 12.237 vidas perdidas). Por sua vez, outubro registrou 18.888 nascimentos e 13.703 óbitos, uma diferença de 37%.





"O Cartório de Registro Civil foi um dos serviços essenciais, que não fechou em nenhum momento nesta pandemia, o que fez com que vivenciássemos na pele a realidade dura da pandemia que tem atingido tantas famílias brasileiras", explica o presidente da Arpen-Brasil, Gustavo Fiscarelli.





"Nos cartórios temos sentido na prática esta diferença, com grande diminuição contínua dos nascimentos enquanto os óbitos dispararam e atingiram a maior marca da história do país", observa.

Números no Brasil





Os registros feitos no Brasil seguiram a tendência dos dados coletados em Minas Gerais. A aproximação recorde entre os números de nascimentos e óbitos também atingiu o menor patamar da série histórica do Registro Civil.

Com 227.877 nascimentos e 179.938 óbitos, a diferença entre ambos ficou em apenas 47.939 atos, o que equivale a 27%, e uma redução histórica de 72% desde o início da pandemia em março de 2020.