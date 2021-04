Profissionais da saúde de BH se emocionam ao vacinar colegas

Proteção para quem cuida da saúde na capital e se encontra na luta diária contra o novo coronavírus. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e outros profissionais – totalizando cerca de 10 mil pessoas entre 43 e 49 anos cadastradas previamente no portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) – recebem a primeira dose da vacina contra a COVID-19.

Os profissionais da faculdade se mostraram satisfeitos, ontem, com a iniciativa, pois "são colegas vacinando colegas", conforme disse a técnica de enfermagem Taiane Caroline Natividade Rocha, de 22 anos, que trabalha no ambulatório da Ciências Médicas. "Nossa profissão ainda é muito desvalorizada, então um momento desses se torna gratificante. Fiquei emocionada ", disse.

Quem nutriu o mesmo sentimento foi a também técnica de enfermagem e funcionária do ambulatório, Clara Gurgel, de 22. "Ouvimos muitas histórias aqui. As pessoas falam sobre a perda de parentes e ficamos pensando que, se tivessem sido vacinados, poderiam estar vivos".

A engenheira da área de segurança da saúde da Feluma, Anna Paola Moura, se mostrou feliz pelo resultado no primeiro dia de vacinação na Ciências Médicas: "É muito importante levar esperança e saúde para as pessoas".

Nova chance

De acordo com a PBH, caso o trabalhador da saúde com idade entre 43 e 49 anos não compareça aos pontos de vacinação até hoje, ele poderá, na próxima semana, procurar um dos locais disponíveis no portal da PBH, levando todos os documentos necessários, entre as 7h30 e as 16h30.

E mais: "Conforme orientações do Ministério da Saúde, trabalhadores dos demais estabelecimentos de serviços de interesse à saúde, como por exemplo academias de ginástica, clubes, salão de beleza, clínica de estética, óticas, estúdios de tatuagem e estabelecimentos de saúde animal não serão contemplados nos grupos prioritários elencados para a vacinação."

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) iniciou ontem os testes da vacina contra a COVID-19, desenvolvida no próprio câmpus, em macacos. O imunizante batizado provisoriamente de Spintec consiste na combinação de duas proteínas, incluindo a proteína S, utilizada pelo Sars-CoV-2 para invadir as células humanas. ]Entre as vacinas desenvolvidas na UFMG, a Spintec foi a que apresentou melhores resultados em testes com camundongos. Por causa do bom desempenho, os testes em macacos foram autorizados. “Os camundongos imunizados ficaram 100% protegidos, ou seja, nenhum veio a óbito ou adoeceu. Isso é o sinal da eficiência da vacina que esperamos confirmar com os testes com os primatas”, disse o professor Flávio da Fonseca, pesquisador do CTVacinas. O estudo em macacos é exigido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e deve durar 60 dias. “Caso os testes confirmem a segurança e a eficácia da vacina, teremos um imunizante no mercado no fim de 2022”, disse Flávio da Fonseca.

