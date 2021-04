Fornecedor de remédios do 'kit intubação' trabalha a todo vapor em Minas

Fabricante de medicamentos genéricos de Minas inaugurou, em julho do ano passado, uma unidade em Montes Claros, no Norte de Minas, com a produção praticamente focada nas substâncias usadas para sedação nas unidades de terapia intensiva. A decisão de expansão, que já havia sido tomada e autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), foi reorientada frente ao cenário de aumento nas internações nos leitos de unidades de terapia intensa (UTI) para o tratamento da COVID-19, que em Minas registrou os maiores índices naquele mês e no seguinte, julho e agosto.

A empresa dobrou a produção, mas, mesmo com esse investimento, o presidente da indústria farmacêutica Hipolabor, Renato Alves, afirma que em 2021, o cenário é ainda mais difícil. “Infelizmente, considero que o momento mais crítico ainda não passou. Estamos numa sequência de momentos críticos, que devem durar até maio ou junho”, avalia. E completa: “Nenhum de nós nunca passou por algo desse tipo. Costumo dizer que estamos enfrentando um tsunami.”

Um dos principais fornecedores para os hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), o Grupo Hipolabor produz os medicamentos dexmedetomidina, diazepam, epinefrina, fentanil, heparina sódica suína, lidocaína, midazolam, morfina e norepinefrina, incluídos no chamado “kit intubação”.

O executivo avalia que a expansão de leitos para tratamento da COVID-19 e o alto índice médio de ocupação elevaram a procura pelo “kit intubação”, e a indústria farmacêutica teve que direcionar todos os esforços para a produção desses itens. Em fevereiro de 2020, Minas contava com 2.072 leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS). O número mais que dobrou e, atualmente, são 4.761, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde.

Mas mesmo ampliando a capacidade de produção das fábricas, as farmacêuticas não conseguem atender com tanta agilidade à demanda dos hospitais, pelo fato de a maior parte dos insumos ser importado. Esse gargalo fica ainda pior em função da corrida mundial por insumos. O Brasil, que depende quase 100% da importação dos insumos, fica à mercê do que consegue negociar no mercado internacional.

O executivo afirma que as parcerias técnicas estabelecidas pela farmacêutica amenizam a falta de insumos neste momento. Mas, ele adianta que, em longo prazo, pretende iniciar um braço farmoquímico para sintetizar medicamentos.

“Também internalizamos alguns Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs), especialmente para produção de fentamila e midazolam. E elevamos o nível médio dos estoques em 2020, o que não foi suficiente para suprir a demanda, mas reduziu a falta de medicamentos”.

Fundada em 1984, a Hipolabor informou ser a maior indústria farmacêutica de Minas Gerais e líder nacional na fabricação de medicamentos injetáveis genéricos. A empresa mantém unidade administrativa em Belo Horizonte e fábricas em Sabará, na Região Metropolitana de BH, e Montes Claros, no Norte de Minas. A reportagem entrou em contato com a Associação Brasileira da Indústria de Insumos Farmacêuticos (Abiquifi) e a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.