Vacina da UFMG contra a COVID-19 começa a ser testada em macacos

Professor Flávio da Fonseca é pesquisador do CT-Vacinas (foto: Arquivo pessoal) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) iniciou, nessa quarta-feira (14/04), os testes da vacina contra a COVID-19, desenvolvida no próprio câmpus, em macacos. O imunizante batizado provisoriamente de Spintec consiste na combinação de duas proteínas, incluindo a proteína S, utilizada pelo Sars-CoV-2 para invadir as células humanas. iniciou, nessa quarta-feira (14/04), os testes da vacina contra a, desenvolvida no próprio câmpus, em. O imunizante batizado provisoriamente de Spintec consiste na combinação de duas proteínas, incluindo a proteína S, utilizada pelopara invadir as células humanas.









Três grupos de primatas participam dos testes: o primeiro grupo, com quatro macacos, está recebendo o imunizante com um adjuvante, substância que aumenta a resposta imunológica do indivíduo.



O segundo grupo, também formado por quatro animais, recebe a vacina com outro tipo de adjuvante.



O terceiro grupo, o de controle, é formado por dois macacos que não receberão a vacina.



O estudo em macacos é exigido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





Os animais utilizados nos testes foram resgatados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).



Quando o estudo for finalizado, eles serão devolvidos à natureza pelo órgão e monitorados com um chip.





Vacina no fim de 2022





Os testes com os macacos devem durar 60 dias. Quando o estudo for finalizado, pesquisadores irão aguardar a autorização dos testes em humanos, que são divididos em três fases: a primeira e a segunda levarão de 60 a 80 dias, enquanto a última deve durar seis meses.