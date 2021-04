Quase 25% dos idosos de Araxá não retornaram para tomar a segunda dose

Nesta quinta-feira (15), idosos de 70 a 84 anos foram vacinados com a segunda dose em Araxá

Quase 25% dos idosos entre 75 a 84 anos deainda não retornaram para serem contemplados com a segunda dose da vacina contra a COVID-19. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, 24,29% deles, após receberem a primeira dose da Coronavac há cerca de 14 a 28 dias, ainda não retornaram para a aplicação da segunda dose do imunizante.De 3.141entre 75 a 84 anos que se vacinaram na cidade, 763 não procuraram as unidades de saúde.

Segundo Vacinômetro de Araxá, atualizado nesta quinta-feira (15/4), de 23.569 doses que o município recebeu do estado, 17.241 foram aplicadas, sendo que 12.375 pessoas receberam a primeira dose e 4.866, a segunda.

A cidade tem um estoque de 4.944 vacinas, que devem ser, obrigatoriamente, destinadas para aplicação da 2ª dose. Ela é essencial para garantir a eficácia para a proteção contra o coronavírus.

Ainda de acordo com a Secretaria de Saúde de Araxá, não será necessário seguir o cartão de vacina que contabilizou os 28 dias de intervalo para a segunda aplicação. Portanto, idosos acima de 70 anos que tomaram a Coronavac e já completaram o período mínimo entre as doses podem procurar as Unidades de Saúde para receber a imunização.

Nesta quinta-feira (15), entre 8h e 16h, foram aplicadas segunda doses da vacinação em idosos de 70 a 84 anos. A imunização ocorreu em duas filas, uma para o formato drive-thru e outra para pedestres, na Unileste, Uninorte e Unioeste.

Desde o início da pandemia foram contabilizados em Araxá 8.261 casos positivos, sendo que destes 127 pessoas morreram e 7.681 se recuperaram.

