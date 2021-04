COVID-19: Minas deve receber medicamentos da China nas próximas semanas

Fábio Baccheretti, secretário de Saúde, em entrevista coletiva na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) medicamentos nos hospitais de Minas Gerais chegou a ficar alarmante. O aumento de casos e, consequentemente, de internações, provocou uma escassez dos insumos, prejudicando o atendimento de pacientes internados com COVID-19. Agora, o estado vai receber novas remessas nas próximas semanas, garantiu o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti. A falta denoschegou a ficar. O aumento de casos e, consequentemente, de internações, provocou uma, prejudicando o atendimento de pacientes internados com. Agora, o estado vai receber novas remessas nas próximas semanas, garantiu o secretário de Estado de Saúde,









Ele garantiu que outras compras também estão para chegar. “Mas temos também as compras unilaterais do estado sendo consolidadas como entrega até o final de semana e semana que vem mais 150 mil ambulas de sedativos de uma grande empresa brasileira”, disse.





O secretário informou que essas novas remessas devem aliviar o sistema público de saúde e que a decisão de avançar para a onda vermelha do programa Minas Consciente foi tomada com base nessas compras. “Isso faz com que a nossa decisão seja embasada nesse futuro próximo dos medicamentos que hoje sim é o maior problema na manutenção de leitos”, afirmou. “Há alguns leitos que precisaram ser fechados por causa de falta de medicamentos. Então diante disso, nosso cenário muda de uma semana para cá”, finalizou.