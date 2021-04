COVID-19: Minas receberá mais 638 mil doses da vacina até sexta (16/4)

A luta contra aemavança mais um passo com novo lote de. Sãomais de 630 mil doses da Coronavac e Astrazeneca que vão dar seguimento na fila da prioridade em todo estado e devem chegar até esta sexta-feira (16/4).

A notícia foi anunciada pelo governador(Novo) na manhã desta quinta-feira (15/4) em coletiva de imprensa. Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, são 638 mil doses no total. Delas, 430 mil são para aplicação da primeira dose e as outras quase 208 mil para segunda dose.

COVID-19: com 469 mortes em 24 horas, Minas ultrapassa 29 mil no total

O estado já aplicou 2.529.995 doses da vacina, ou seja, 11,88% do total da população mineira, segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta (15/4) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Desses, 864.604 receberam a segunda dose do imunizante, que corresponde a 4,06% do total.

