COVID-19: após aglomerações, acesso ao Cristo é fechado em Poços de Caldas

Prefeitura decidiu fechar o acesso ao Cristo para evitar aglomerações como as registradas no último final de semana (foto: Ascom/Divulgação)

Após aglomeração registrada no último fim de semana, a Prefeitura de Poços de Caldas, no Sul de Minas, decidiu fechar a estrada de acesso ao Cristo. A prefeitura colocou manilhas e correntes para impedir que pessoas passem pelo local.

De acordo com a prefeitura, a decisão aconteceu para tentar frear o avanço da COVID-19 depois que cerca de mil pessoas se aglomeraram no acesso ao Cristo. Uma foto tirada por tripulantes da aeronave da Polícia Militar no último domingo (11/4) mostra centenas de carros enfileirados no local.

A prefeitura divulgou nota para informar que manilhas foram colocadas no acesso ao ponto turístico localizado próximo ao Bairro Vila Rica. Na entrada principal do Cristo, na bifurcação com a estrada da Pedra Balão, o impedimento foi feito com correntes e sinalização com placas.

“Pela entrada principal o acesso ao Cristo ficará restrito aos profissionais que precisarem fazer algum serviço, portanto existem placas de orientação e uma corrente para impedir a passagem de veículos. E na entrada do Bairro Vila Rica, as manilhas impedem qualquer tentativa de acesso”, afirmou o secretário de obras, José Benedito Damião.

COVID-19 na cidade

Poços de Caldas soma 7.133 pessoas infectadas pela COVID-19 e ultrapassou os 200 óbitos confirmados pela doença. No último sábado (10/4), uma idosa morreu internada no ala semi-intensiva da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.