Projeto que prevê atividade física como essencial é aprovado em Poços

Projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Poços de Caldas (foto: Câmara Municipal/divulgação)

Um projeto de lei que prevê atividade física como serviço essencial foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal em Poços de Caldas, no Sul de Minas. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) apontou ilegalidade com a prática de exercícios físicos em estabelecimentos comerciais e a prefeitura ainda não garantiu funcionamento de academias.





O projeto de lei foi idealizado por dois vereadores – Douglas Eduardo De Souza e Wellington Alber Guimarães – e reconhece a atividade física monitorada como atividade essencial, para permitir a prática em espaços públicos e estabelecimentos privados, durante a vigência de decretos restritivos na pandemia do novo coronavírus.





“Estudos acadêmicos desenvolvidos por renomadas universidades brasileiras têm demonstrado que pessoas que se exercitam com regularidade respondem melhor aos efeitos da COVID-19”, explica o vereador Wellington Alber Guimarães, um dos autores do projeto.





Segundo nota enviada pelo vereador, a iniciativa de regulamentação desse projeto de lei tem legalidade.





“Está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da adoção de medidas para combate aos efeitos do COVID-19. De acordo com o STF, os municípios têm autonomia para estabelecer normas para a gestão da crise em seus territórios”, afirma.





MP recomendou a não aprovação do projeto

Com base nos altos índices de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e mortes registradas pela doença, a 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Poços de Caldas enviou ao Poder Legislativo ofício recomendando a não aprovação do projeto. O município soma 7.133 pessoas infectadas pela COVID-19 e 211 óbitos confirmados. Sendo que, no último sábado (10/4), um idosa morreu aguardando vaga na UTI





Projeto foi idealizado pelos vereadores Douglas Eduardo De Souza (E) e Wellington Alber Guimarães (D) (foto: Câmara Municipal/divulgação)





“Manifesta preocupação em relação ao Processado Legislativo n. 62/2021, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do município de Poços de Caldas em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em períodos de calamidades públicas decorrentes de crises sanitárias”, alerta MP.





De acordo com o vereador, a 4ª Promotoria de Justiça está fazendo seu papel, na busca por medidas para conter a propagação do vírus. “No entanto, o Poder Legislativo local, que na noite de terça-feira, 13 de abril, aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei, está seguro da constitucionalidade, legalidade e efetividade do texto normativo. Destacamos que os vereadores, como representantes eleitos pelo povo, de forma democrática, pensaram na promoção da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida que a atividade física traz à população”, diz.





Ainda de acordo com o vereador, a aprovação do projeto de lei necessita de reunião do Comitê Extraordinário COVID-19 para sua implementação, por meio de ato administrativo fundamentado que autorize ou mantenha fechados os espaços para a prática de atividade física.





A prefeitura informou que o projeto de lei deve ser sancionado pela administração municipal. “Porém, não quer dizer que serão liberadas as atividades, pois a onda roxa proíbe”, explica assessoria de imprensa.