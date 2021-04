Alívio, ansiedade e protestos: trabalhadores da saúde são vacinados em BH

Nove pontos de imunização recebem os profissionais para a primeira dose do imunizante (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) imunização contra a COVID-19 de Belo Horizonte, trabalhadores da saúde com idades entre 43 e 49 anos começaram a ser vacinados a partir desta quinta-feira (15/4). E mesmo em meio ao alívio por receberam a primeira dose do imunizante, muitos deles aproveitaram o momento para criticarem a postura principalmente do governo federal no combate à pandemia. Em mais uma etapa da campanha decontra ade Belo Horizonte,com idades entre 43 e 49 anos começaram a ser vacinados a partir desta quinta-feira (15/4). E mesmo em meio ao alívio por receberam a primeira dose do imunizante, muitos deles aproveitaram o momento para criticarem a postura principalmente do governo federal no combate à pandemia.









Das 7h30 às 16h30, nove pontos exclusivos de vacinação foram disponibilizados pela prefeitura para receber o grupo. No posto drive-thru do Shopping Del Rey, inaugurado nesta semana como mais um reforço na campanha na capital, e o primeiro com este formato na regional Pampulha, o movimento foi agitado pela manhã. A reportagem do Estado de Minas flagrou uma longa fila de veículos à espera do atendimento.





Vacinação no Shopping Del Rey ocorre por meio de drive-thru (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Enquanto ainda aguardava em seu carro para receber a primeira dose da vacina no estacionamento do centro comercial, a pesquisadora Carina Marconari de Souza, de 48 anos, relatou o sentimento de alívio e ansiedade ao estar prestes a ser imunizada contra o vírus.





Segundo a profissional da saúde, um misto de pensamentos passa pela cabeça neste momento. “A sensação com certeza é de alívio, mas, ao mesmo tempo, é de tristeza em saber que nem todas as pessoas estão sendo vacinadas neste momento. O que eu desejaria para todos os brasileiros é a vacina agora, é vacina já.”





Carina atualmente trabalha na sede mineira da instituição de pesquisa Fiocruz, realizando estudos sobre a doença da leishmaniose. Ela avalia o momento crítico que o país vive com a pandemia como um fator da irresponsabilidade do governo federal.





“É um completo desgoverno e um completo descaso. Nós possuímos o maior poder de vacinação do mundo. Somos um dos países mais bem organizados em vacinação do mundo, mas o mais lento no caso do coronavírus”, disse a pesquisadora.





Acompanhada pelo marido, a fisioterapeuta Ana Paula Almeida, de 45 anos, foi outra profissional da área a ser vacinada no drive-thru do Del Rey. Durante a pandemia, o casal, que atua na mesma área, viu a rotina de trabalho ser transformada, principalmente com seus pacientes idosos.





Com a primeira etapa da imunização completa, a médica fala que o medo da contaminação, para si mesma e as pessoas ao seu redor, agora é um pouco menos ameaçador.



“Por ser uma responsabilidade muito grande, ficamos com o coração apertado o tempo todo. Apesar de termos toda a formação para saber sobre os cuidados que têm que ser tomados, você fica mais tranquila que não vai levar nada para sua família e que pode atender seus pacientes com segurança”, relata Ana Paula.





Afonso Jorge reforça a importância dos cuidados preventivos da COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Para o engenheiro de departamentos médicos, Afonso Jorge, de 44 anos, a imunização foi um momento que demorou para chegar. Segundo o profissional, até o dia da segunda dose, programada para 13 de maio, os cuidados com a prevenção da COVID-19 serão redobrados.





"É uma questão de massa. Ainda estamos com o número de pessoas vacinadas muito abaixo da quantidade da população. Temos que continuar nos cuidandos do mesmo jeito", disse Afonso.





Trabalhadores do CRM-MG sem vacina





No ponto de imunização da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais, na Região Centro-Sul, trabalhadores do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais (CRM-MG) ficaram aborrecidos após serem barrados no local na vacinação.





Segundo o motorista Roberto Pereira dos Santos, de 55, e outros trabalhadores que foram ao posto para receber a primeira dose do imunizante, os profissionais do Conselho preenchem os requisitos para o grupo prioritário, mas não constam na lista de cadastro de vacinação da PBH.





“Na listagem de estabelecimentos da saúde não consta o CRM-MG, mas tem a opção de colocar ‘outros’, que é o que colocamos no cadastro. Quando chegamos para ser vacinados, eles não estão reconhecendo que fazemos parte do gestores da saúde. Vou continuar aguardando aqui uma possível resposta”, disse o motorista.





Em resposta ao questionamento dos profissionais do CRM-MG, a representante da mantenedora, Anna Paola Moura, que coordena a vacinação na faculdade nesta quinta-feira (15/4), informou ao EM que todos aqueles contemplados na listagem de prioridades do governo federal estão sendo imunizados.





“Isso é uma questão do Ministério da Saúde que, dentro das diretrizes, não considera os profissionais que trabalham em conselhos, que não são de estabelecimentos da saúde, a se vacinar neste momento. Estamos aguardando a vacina para todos os brasileiros”, relatou a representante.





Onde vacinar





A vacinação para os trabalhadores da saúde será realizada até esta sexta-feira (16/4). Quem não conseguir se imunizar nessas duas datas, deve procurar esses pontos de aplicação das injeções





Para o momento da imunização, é necessário que o profissional leve documento de identificação com foto, registro no conselho profissional e documento que comprove a veiculação ativa do trabalhador com serviço de saúde localizado em Belo Horizonte. A lista completa da documentação pode ser acessada no portal da PBH





Confira onde pontos de imunização estão funcionando:





Unidades de saúde





Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (Alameda Ezequiel Dias, 275 – Centro)

Escola de Saúde Pública (Rua Uberaba, 2.061 – Barro Preto).





Postos drive-thru





BHTrans (Avenida Engenheiro Carlos Goulart, 900 – Buritis)

Corpo de Bombeiros (Rua Piauí, 1.815 – Funcionários)

Minas Shopping (Avenida Cristiano Machado, 4.000 – União)

Shopping Estação BH (Avenida Vilarinho, acesso pelo estacionamento G1 – Vila Clóris)

Shopping Del Rey (Avenida Presidente Carlos Luz, 3.001 – Alto Caiçaras).