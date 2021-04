Três pessoas morreram em Uberaba aguardando leitos de UTI/COVID

A UPA São Benedito passa por reformas internas para nos próximos dias começar a receber pacientes com a COVID-19 que precisarem de internações em leitos de enfermaria (foto: Jairo Chagas/Divulgação)

Com as taxas de ocupação de leitos públicos de UTI/COVID praticamente esgotadas, a Prefeitura de Uberaba confirmou que três pacientes contaminados pelo novo coronavírus morreram em unidades hospitalares e de Pronto Atendimento (UPA) na cidade, no momento em que aguardavam transferência para o Hospital Regional José Alencar.



A assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba não informou o sexo destes pacientes nem mesmo qual foram os dias e locais dos óbitos de cada um deles.





“Essas informações dependem de apuração com a Regulação da Saúde e não são rápidas. Demoramos quase 24 horas para obter os primeiros dados”, cita trecho de nota da assessoria de imprensa da PMU, repassada à reportagem na manhã desta quinta-feira (15/4).

Na nota da PMU consta apenas que, destes três óbitos, dois foram de pacientes que aguardavam vagas da UTI/COVID em unidades hospitalares e o terceiro logo após dar entrada em Unidade de Pronto Atendimento da cidade.

Ainda conforme a nota da PMU, neste momento em UPAs e unidades hospitalares da cidade há 8 pacientes graves com a COVID-19 aguardando internações em leitos públicos de UTI e 11 pacientes aguardando por leitos de enfermaria/COVID. A reportagem aguarda atualizações referentes a esse dados.

De acordo com o último boletim epidemiológico da COVID-19 em Uberaba, neste momento, de 60 leitos públicos de UTI/COVID, 47 estão ocupados. Já com relação aos leitos de enfermaria pública, de 142 disponíveis, 114 estão ocupados.

Desde o início da pandemia foram contabilizados em Uberaba 21.371 casos positivos da COVID-19, sendo que destes 621 pessoas morreram e 17.319 se recuperaram.