'Pelo amor de Deus, fique em casa', pede prefeitura de Itaobim em carreata

Além do sistema de som, ambulâncias também foram utilizadas durante a carreata para chamar a atenção dos moradores (foto: Prefeitura de Itaobm/Reprodução)



“O sistema de saúde, literalmente, entrou em colapso. Pelo amor de Deus, fique em casa”. Este foi o apelo feito à população pela Prefeitura de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, por meio de um carro de som, a frente de uma carreata com vários veículos oficiais nas ruas da cidade, realizada na noite de quarta-feira (14/04), para que os moradores respeitem as regras de distanciamento social, visando reduzir os casos da COVID-19 no município de 21 mil habitantes, distante 674 quilômetros de Belo Horizonte.

O secretário municipal de Saúde de Itaobim, Acácio Moreira, afirma que a carreta foi realizada com o objetivo de alertar sobre a gravidade da falta de vagas para pacientes COVID-19 na cidade e na região diante o aumento do aumento de pessoas contaminadas pela doença pelo no município nos últimos dias.





De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Itaobim, até esta quinta (15/4), o município teve confirmados 1.032 casos de coronavirus e 32 mortes provocadas pela doença.

A carreata realizada em Itaobim contou com ambulâncias e veículos da Secretaria de Saúde do Município, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar, Sistema Penitenciários. Contou até com carros funerários.

O vídeo da manifestação ganhou destaque nas redes sociais. “A carreata foi um evento que chamou atenção sim e repercutiu bastante. Foi uma ação que fizemos para pedir a população para que respeite o distanciamento social e que não faça aglomerações e festas clandestinas”, afirmou Acácio Moreira.





“É preciso que a população se conscientize de que a COVID-19 é uma doença perigosa, que mata mesmo”, completou o secretário municipal de Saúde de Itaobim.

Ele ressalta que o Hospital Vale do Jequitinhonha, mesmo com pequena estrutura, é referência para o atendimento aos casos de coronavírus de Itaobim e de outros cinco municípios: Ponto dos Volantes, Monte Formoso, Medina, Itinga e Comercinho. Itaobim está situada às margens da BR 116 (Rio-Bahia), o que aumenta os riscos de contaminação do coronavirus.

Para complicar a situação, relata Moreira, hospitais de outros municípios que recebem pessoas de Itaobim também entraram em colapso por causa do aumento de casos da COVID-19, como Araçuaí, Diamantina Pedra Azul, Almenara (Vale do Jequitinhonha), em Teófilo Otoni (Vale do Mucuri e Governador Valadares (Leste do estado).

Na carreata foi chamada atenção para a falta de leitos para pacientes da COVID-19 em outras cidades. “A Saúde está literalmente em colapso. Não tem mais vaga em Itaobim. Não tem mais vaga em Diamantina. Não tem mais vaga em Belo Horizonte. O sistema de Saúde entrou, literalmente em colapso. Pelo amor de Deus, fique em casa", clama a voz do locutor do carro de som do evento.

Também foi feito o apelo: “A nossa saúde, a saúde do Vale do Jequitinhonha está em colapso. Fique em casa. A pandemia não acabou”.