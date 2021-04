Ocupação dos leitos de UTI COVID-19 no SUS de BH sai da situação de colapso

Indicadores recuaram um pouco, mas ocupação dos leitos públicos de UTI em Belo Horizonte segue acima dos 96%, o que é preocupante (foto: Mauro Pimentel/AFP)

A ocupação dos leitos de UTI para COVID-19 sofreu queda nesta terça-feira (6/4) em Belo Horizonte. O indicador geral (soma entre as redes pública e privada) caiu de 98,8% para 95,9%.

A situação do Sistema Único de Saúde (), que era de colapso nessa segunda-feira, melhorou um pouco: queda de 100,9% para 96,2%. Nosprivados, a taxa sofreu leve diminuição, de 96,7% para 95,7%.

Nesta terça, BH dispõe da mesma quantidade de leitos de UTI do dia anterior: 1.127. Portanto, há 46 vagas disponíveis: 21 no SUS e 25 na rede particular.

Já o cenário na enfermaria também melhorou: queda de 82,5% para 79,1% na ocupação geral. No SUS, a taxa é de 78,6%, enquanto nos hospitais privados é de 79,6%.

São 2.217 leitos de enfermaria na cidade. Desses, 463 estão livres para receber novos pacientes e 1.754 em uso.

Terceiro indicador da pandemia, a taxa de transmissão por infectado caiu mais um pouco: de 0,99 para 0,98 em BH. O chamado fator RT está na fase controlada da escala de risco, diferentemente dos leitos de enfermaria e de UTI, que permanecem na fase crítica.

O estágio atual significa que a cada 100 vítimas da pandemia em BH, em média mais 98 pessoas se infectam pelo novo coronavírus.



A estatística não apresenta alta há 15 balanços consecutivos, desde 16 de março.