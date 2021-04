Ocupação dos leitos de UTI no SUS entra em colapso novamente em BH

Movimento no Centro de BH: cidade continua com principais atividades comerciantes fechadas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 29/03/2021)

A ocupação dos leitos de UTI da rede SUS voltou a colapsar nesta segunda-feira (5/4) em Belo Horizonte. A taxa está em 100,9%, conforme boletim epidemiológico e assistencial. O percentual diz respeito apenas às vagas para pacientes com COVID-19.

De acordo com o documento, BH dispõe de 549 leitos denos hospitais públicos. Porém, há uma demanda de 554 pacientes, o que força as unidades de saúde a colocarem ao menos cinco pessoas em espaços fora das UTIs – como salas de enfermaria.

A ocupação geral (SUS + rede privada) de UTIs destinadas a pacientes com COVID-19 é de 98,8%. Portanto, das 1.127 vagas do tipo na cidade, 1.113 estão ocupadas por pessoas em estado grave da doença. Hoje, há apenas 14 unidades disponíveis.

Nas últimas semanas, quando a capital mineira também registrou colapso do sistema de saúde, a alta da média geral era sempre puxada pela rede particupar. Mas, nesta segunda, o quadro mais complicado é o do SUS, já que a ocupação das UTIs nos hospitais privados é de 96,7%.

Hoje, há 19 vagas de terapia intensiva para infectados pelo coronavírus na rede suplementar. São 578 no total, com demanda de 559 pacientes.

Enfermarias e transmissão

A boa notícia do dia fica por conta da queda na taxa de transmissão do coronavírus em BH. O indicador caiu de 1,06, registrado nessa quinta (1º/4), para 0,99 nesta segunda.

Dessa maneira, a estatística deixou a zona de alerta e entrou na de controle. Isso não ocorria desde 25 de fevereiro – há 39 dias.

O chamado fator RT sofre quedas consecutivas desde que o atual fechamento das atividades comerciais não essenciais começou a fazer efeito nos dados do boletim.



Isso aconteceu 14 dias depois do novo decreto, anunciado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) há exatamente um mês.

Outro indicador fundamental da pandemia, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria está em 82,5%. Houve alta no indicador geral (SUS + hospitais privados) em relação ao balanço de quinta, em que a taxa era de 81,1%.

As situações das redes pública e privada são praticamente as mesmas. Isso porque o boletim informa que a ocupação no SUS é de 82%, enquanto no sistema particular é de 83%.

Casos e mortes

Nesta segunda, a Prefeitura de BH não atualizou a quantidade de mortes por COVID-19 em Belo Horizonte. De acordo com o Executivo municipal, isso aconteceu por conta de “problemas técnicos na base de dados” do Ministério da Saúde.

Assim, a PBH atualizou apenas o aumento de casos: mais 3.129 entraram para o balanço, totalizando 148.006. São 3.314 óbitos, 7.143 pacientes em acompanhamento e 137.549 pessoas recuperadas.

Vacinação

Até esta segunda, BH vacinou 317.235 pessoas contra a COVID-19. Dessas, 104.044 receberam a segunda dose.

Até o momento, BH recebeu 572.270 vacinas, sendo 521.925 já distribuídas. São 486.820 da CoronaVac (Butantan/Sinovac) e 85.450 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz).

A prefeitura vacinou, até aqui, 6.533 moradores e profissionais de asilos e residências terapêuticas públicas; 87.168 trabalhadores da saúde; e 223.534 idosos acima dos 67.

A partir desta terça, a prefeitura inicia a imunização dos idosos acima dos 66 anos. Todas as informações podem ser consultadas aqui.

