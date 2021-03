Coronavírus: 14 dias após fechamento, transmissão deixa zona crítica em BH

Movimentação em frente à Galeria do Ouvidor, no Centro de BH: cidade permanece fechada desde 6 de março (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Duas semanas depois do fechamento dos serviços não essenciais em Belo Horizonte, uma boa notícia. Após sete boletins na fase crítica, a transmissão do coronavírus voltou à zona de alerta nesta segunda-feira (22/3) e está em 1,17.

Isso quer dizer que a cada 100 infectados pelo vírus, mais 117 pessoas ficam doentes. A situação se tornaa partir da taxa de 1,2.

O fato de a melhoria acontecer no primeiro boletim após o intervalo de 14 dias da restrição da PBH é um sinal de que o fechamento funcionou.

Ao menos para diminuir a aceleração do contágio pelo coronavírus, já que a janela de infecção pelo micro-organismo é de duas semanas.

Na prática, toda medida tomada pelo poder público, como fechar ou reabrir o comércio, leva, em média, 14 dias para apresentar seus efeitos nos indicadores da pandemia.

O chamado fator RT estava na zona crítica da escala de risco desde 11 de março. No último dia 15, o parâmetro anotou seu recorde: 1,28.

Interromper a transmissão acelerada do coronavírus é um dos maiores desafios durante a pandemia. A partir disso, as cidades conseguem, por exemplo, diminuir as chances do surgimento de uma nova variante.

Ocupação dos leitos

Se no caso da transmissão houve queda duas semanas após o fechamento da cidade, a ocupação dos leitos de UTI para COVID-19 cresceu. Nesta segunda, a prefeitura registrou taxa de uso global (SUS + suplementar) de 107,3%, recorde da pandemia.

BH disponibiliza 819 leitos de UTI no total, mas tem 879 pacientes com necessidade de passar por procedimentos que devem ser feitos na terapia intensiva. É um deficit de 60 vagas.

Por outro lado, as enfermarias registram queda na ocupação duas semanas depois do fechamento dos serviços não essenciais. O índice global caiu de 89,7% nessa sexta (19/3) para 87,9% nesta segunda.

