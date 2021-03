COVID-19: MPMG cobra medidas mais restritivas em Poços de Caldas

Policiais militares encontram mais de 200 veículos e centenas de pessoas na Represa do Cipó, em Poços de Caldas (foto: Reprodução Internet)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) enviou umoficio à Prefeitura de, no Sul de Minas, recomendando ao município a adoção de medidas mais restritivas contra aCOVID-19. O motivo principal foi a lotação de leitos de UTI em hospitais da cidade.

O documento, assinado pela promotora de justiça Daniela Vieira de Almeida Trevisan, recomenda que a prefeitura endureça as medias restritivas para combater o novoUma das propostas é a implementação desanitárias na entrada do município, como foram colocadas no começo da pandemia, em 2020. Há o temor de a cidade ser o destino de pessoas do estado vizinho.

MPMG cobra medidas mais severas contra a COVID-19 (foto: Reprodução documento)

“Considerando que a proximidade de Poços de Caldas com o estado de, o qual antecipou inúmeros feriados para este mês, ensejará o deslocamento de inúmeras pessoas para a nossa região”, explica documento.

“Ensejando inclusive intervenção da fiscalização com fechamento de hotéis”, afirma.

A preocupação do MP é com o comprometimento do atendimento aos infectados na cidade, "considerando as informações de que os hospitais de Poços de Caldas, Santa Casa de Misericórdia, Santa Lúcia e Unimed, atingiram nesta data a saturação do sistema de saúde”.

De acordo com o MP, apesar da cidade aderir à onda roxa, fase mais restritiva do Programa Minas Consciente, a população não se conscientizou da gravidade dos fatos e vem descumprindo as determinações das autoridades.

O ofício tem data desse domingo (21/3) e a prefeitura tem o prazo de 24 horas para analisar as propostas feitas pelo MP e enviar ao órgão as medidas que serão adotadas.

Poços de Caldas tem 5.423 pessoas infectadas pela COVID-19 e 152 mortes registradas em decorrência da doença. A prefeitura informou que os responsáveis estão reunidos e ainda não deu detalhes sobre o caso.





Aglomerações em Poços de Caldas

Foram 11 veículos apreendidos e 20 multas de trânsito aplicadas na Represa do Cipó (foto: Reprodução Internet)

O fim de semana foi de aglomerações em Poços de Caldas. Pelo menos 11 veículos foram apreendidos e 20 autuações de trânsito foram aplicadas na Represa do Cipó. A prefeitura ficou sabendo do caso após denúncias anônimas. No local, os militares encontram mais de 200 veículos e, segundo a PM, centenas de pessoas.

Um hotel também foi interditado após receber turistas e descumprir as regras de prevenção ao novo coronavírus impostas pela onda roxa. A prefeitura aplicou multa de aproximadamente R$ 6 mil aos donos do hotel.