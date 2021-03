COVID-19: Zema anuncia ampliação de leitos de UTI em Minas Gerais

As doações de ventiladores recebidas pelo Governo de Minas possibilitarão a abertura de mais leitos de UTI no estado (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Romeu Zema (Novo) anunciou, nesta segunda-feira (22/3), a ampliação de 100 leitos de UTI para pacientes com COVID-19 em todo o estado. A ação de combate à pandemia só foi possível com a aquisição de mais 100 ventiladores mecânicos pelo governo estadual.





Na semana passada, Minas Gerais abriu 33 leitos de UTI nos hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Com a nova ampliação desta semana, Zema ressaltou que todas as medidas tomadas até o momento salvaram muitas vidas no estado.





“Sabemos que a solução definitiva é a vacinação em massa, mas o governo fará o necessário para salvar vidas. Essa é a nossa grande prioridade”, afirmou.

De acordo com o governador Romeu Zema, as doações realizadas pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) desde o início da pandemia são importantes para Minas Gerais. “No ano passado, a entidade doou 1,6 mil respiradores, que foram de extrema importância para equipar os hospitais em todo o estado, e, agora, mais 100 equipamentos ajudarão na abertura de leitos”.





O presidente da entidade, Flávio Roscoe, também informou que “180 leitos de UTI foram doados para diversos hospitais do nosso estado, que já estão em pleno funcionamento”.

Distribuição

Os equipamentos serão distribuídos para as unidades de Saúde das macrorregiões de Minas Gerais. Sendo assim, Belo Horizonte receberá 20 ventiladores que serão destinados às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Outros 20 serão enviados para Betim, na Região Metropolitana.





Juiz de Fora, na Zona da Mata, receberá 15 equipamentos, enquanto Montes Claros e Timóteo receberão 10 ventiladores cada uma. Também receberão os equipamentos: Viçosa (7), Ponte Nova (6), São Lourenço (5), Paracatu (4) e São João Del-Rei (3).





Para a distribuição, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) considerou os hospitais com capacidade de abertura imediata de leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Ampliação de leitos

O estado, por meio da SES, dobrou o número de leitos na rede pública. Em fevereiro do ano passado, Minas Gerais tinha 2.702 leitos de UTI e 11.622 leitos de Enfermaria. Atualmente, a rede pública conta com 4.364 leitos de UTI e 20.840 de Enfermaria.



Das várias medidas adotadas pelo governo de Minas para o enfrentamento à pandemia, está a compra de 1.047 respiradores, que permitiu a instalação de leitos de UTI, muitos deles em cidades que não tinham unidades de terapia intensiva.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.