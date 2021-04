Umidade pode diminuir em períodos de maior aquecimento nesta quinta (22/4)

Região Central terá céu claro nesta manhã de quinta (22/4) (foto: Jair Amaral/EM D.A Press)

A quinta-feira (22/4) será declaro com poucas nuvens, e poderá chover em algumas regiões de Minas Gerais.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na capital, o céu ficaa parcialmente, sem previsão de. A temperatura mínima registrada foi na Estação do Cercadinho, que ficou em 14,5ºC nesta madrugada, e a máxima prevista é de 29ºC. Ado ar em Belo Horizonte fica em torno de 25% e 30% no período de maior aquecimento por causa da névoa seca que se estabiliza sobre a cidade.Os meteorologistas apontam que nas regiões do Norte e Jequitinhonha, poderáchuvas no período da tarde nesta quinta (22/4). Já nas regiões do Triângulo Mineiro e Sul, a previsão é que ocorram chuvas isoladas. O céu ficanublado nestas regiões.