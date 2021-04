Temperatura máxima em BH não passa dos 27°C nesta quarta (21/4)

Manhã de céu claro em Belo Horizonte. Na foto, vista do Barro Preto, na Região Centro-Sul, a partir do Viaduto Dona Helena Greco (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Neste feriado de Tiradentes (21/4), as temperaturas continuam amenas em Belo Horizonte e nas demais regiões do estado. Na capital, a máxima não deve passar dos 27°C nesta quarta-feira.









Nos municípios da região metropolitana, a temperatura mínima foi um pouco menor, 11°C, e a máxima pode chegar aos 28°C. Não há previsão de chuva.





Hoje, pode ocorrer chuva fraca nas regiões Norte, Noroeste e no Vale do Jequitinhonha. A temperatura mais alta do estado pode ocorrer no Norte, com 31°C.





Nesta quarta-feira, Minas Gerais teve a madrugada mais fria do ano . A menor temperatura foi 4,5°C em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul. “Tem uma massa de ar mais frio atuando sobre Minas Gerais, comum nesta época do ano, e vamos ficar com esse quadro de baixas temperaturas pelo menos até sábado”, explicou o meteorologista. No domingo, as temperaturas voltam a subir.