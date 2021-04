Feriado de Tiradentes: veja o que abre e fecha nesta quarta-feira em BH

Postos fixos de vacinação e drive-thru vão funcionar durante o feriado em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) feriado de Tiradentes antecede a reabertura de vários setores em Belo Horizonte determinada pela prefeitura. Todas as restrições ainda estarão mantidas. A vacinação contra COVID-19 segue com a vez dos idosos de 62 anos. os postos fixos funcionam das 7h30 às 15h e nos drive-thru das 8h às 15h. Nesta quarta-feira (21/4), ode Tiradentes antecede a reabertura de vários setores em Belo Horizonte determinada pela prefeitura. Todas as restrições ainda estarão mantidas. A vacinação contra COVID-19 segue com a vez dos idosos de 62 anos. os postos fixos funcionam das 7h30 às 15h e nos drive-thru das 8h às 15h.



Bancos e casas lotéricas não funcionam.



Os supermercados podem funcionar normalmente no feriado. Algumas redes, no entanto, optam por fechar ou reduzir o horário de funcionamento de lojas localizadas em regiões com pouco movimento. O consumidor deve conferir antes de ir às compras

Confira o funcionamto dos espaços públicos:

Unidades de Atendimento Integrado (UAIs)

Não terão expediente

Parques e Zoológico

Todos os Parques Municipais e Zoológico estarão fechados.

Cemitérios Municipais

Abertos, das 7h às 19h, exclusivamente para os participantes de sepultamentos, conforme regras vigentes em função da pandemia de COVID-19. Acesso restrito a 10 pessoas por sepultamento, não sendo permitidas visitas a túmulos.

Plantão administrativo para agendamento de sepultamento: das 7h às 19h.

Limpeza Urbana

Serviços de recolhimento de resíduos serão realizados normalmente, incluindo a coleta domiciliar de lixo e a coleta seletiva de recicláveis. Além recolhimento de resíduos comuns nos hospitais atendidos pela PBH e a coleta de orgânicos em sacolões e restaurantes populares. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) ficarão abertas.

BH Resolve

Unidade está fechada por tempo indeterminado. Solicitações e informações pelo site da prefeitura pbh.gov.br ou pelo aplicativo PBH APP.

Equipamentos Culturais

Todos os equipamentos culturais da PBH estarão fechados.

Assistência Social

Diretorias Regionais de Assistência Social (DRA); Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS)- não funcionam



Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa) - não funciona

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar- funciona normalmente.





Central de Vagas do SUAS- Plantão 24h





Centro Pop Centro Sul- funciona normalmente, das 08h30 às 12h30.





Centro Pop Centro Sul- Funciona normalmente, das 8h30 às 12h30.





Centro POP Leste- Funciona normalmente, das 12h às 16h30.





Centro POP Miguilim- Funciona normalmente, das 9h às 16h.





Serviço Especializado de Abordagem Social- Funciona normalmente, das 9h às 20h.





Sepultamento Gratuito- Plantão das 8h às 17h, na Rua Tupis, 149, 1º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834





Segurança Alimentar e Nutricional

Banco de Alimentos- não funciona

Central de Abastecimento Municipal e Mercado do Cruzeiro - funcionamento das 7h às 13h

Direto da Roça- Funcionamento facultativo

Feira Coberta do Padre Eustáquio- Funcionamento das 8h às 14h

Feira de Orgânicos, Feiras Livres - Funcionamento das 8h às 13h

Feira Modelo da Savassi- suspensa

Restaurantes Populares I, II, III e IV – funcionamento para a população em situação de rua

Programa Abastecer- funcionamento das 7h30 às 13h

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Mercado Popular da Lagoinha- atividades presenciais estão suspensas em função da pandemia. Não haverá atividades on-line

Direitos de Cidadania

Conselho Tutelar (rua Tupis, 149, loja 1 – Centro) - atendimento 24h no Plantão Centralizado

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)- funcionamento apenas como ponto de vacinação das 7h30 às 15h30

Centro de Referência LGBT (CRLGBT), Centro de Referência das Juventudes (CRJ) e Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Benvinda)- não funcionam





Saúde

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs- funcionam normalmente, 24h





Unidades de Atendimento 24h- funcionam normalmente. Nestes locais não há aplicação de vacina contra Covid-19. Confira os endereços das unidades no portal da Prefeitura





Centros de Saúde- funcionam com equipe exclusiva para a vacinação contra a COVID-19, das 7h30 às 15h





Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratório de Zoonoses e Centros de Esterilização de Cães e Gatos- não funcionam





Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde- funcionam com escala de plantão





Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais- funciona das 8h às 12h e das 14h às 18h

Centros de Especialidades Médicas, o Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, a Central de Atendimento a liminares, os Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, o Centro de Treinamento e Referência, as Unidades de Referência Secundária, o Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação, os Centros de especialidades odontológicas, os Centros de Convivência, as farmácias distritais, os Laboratório distritais e Central e a alta complexidade- não funcionam

Segurança

Guarda Civil Municipal e Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)- funcionam normalmente

Defesa Civil- funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.





Trânsito e Transporte- funciona com quadro de horários de domingo.

*Estagiária sob supervisão