Unidades da Hemominas não funcionam no feriado desta quarta-feira (21/4)

Queda no número de doadores e no estoque preocupa a Hemominas (foto: Divulgação/Hemominas)

As unidades da Fundação Hemominas em todo o estado não funcionarão nesta quarta-feira (21/04), devido ao feriado nacional do Dia de Tiradentes. O atendimento para doadores de sangue retorna normalmente na quinta-feira (22/04).









De acordo com o mapa dos tipos sanguíneos disponibilizados no site do Hemominas, os tipos O positivo e A positivo, encontram-se em estado crítico no banco de sangue.





Os tipos O, B e A negativos estão em estado de alerta e os tipos sanguíneos B positivo e AB negativo estão em quantidade "adequada" para o estoque. O único tipo sanguíneo que se encontra em estado estável é o AB positivo.





Como doar

Para realizar a doação de sangue, é necessário estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar descansado e alimentado durante o procedimento e apresentar documento original com foto.





Os doadores de sangue que foram infectados com a COVID-19 só podem doar 30 dias após a recuperação. Pessoas que tiveram contato com infectados devem esperar 14 dias.





Já as pessoas que receberam a vacina da Coronavac, devem aguardar 48 horas para poder fazer a doação de sangue. No caso de pessoas imunizadas com doses da AztraZeneca, o prazo de espera é de sete dias.





Confira no site as condições e restrições para doação de sangue.





Protocolos

A instituição garante seguir todos os protocolos de segurança recomendados para o atendimento ao doador:

Uso de máscara facial cobrindo nariz e boca;

Higienização das mãos com álcool em gel e todas as etapas do atendimento;

Distanciamento seguro nas salas de espera e coleta;

Equipe treinada e em uso de equipamento de proteção individual;

Atendimento exclusivo pelo agendamento, evitando aglomerações.