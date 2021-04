Hemominas divulga datas e locais para coleta externa de sangue em abril

Hemominas espera aumentar os estoques de sangue para atender a demanda maior (foto: Divulgação/Fundação Hemominas) Hemominas divulgou nesta quinta-feira (01/4) a programação das coletas de sangue em Minas Gerais. As coletas irão acontecer de forma externa para não gerar aglomerações. A Fundaçãodivulgou nesta quinta-feira (01/4) a programação dasdeem Minas Gerais. As coletas irão acontecer de formapara não gerar aglomerações.

Araguari

Barbacena

Bom Despacho

Leopoldina

Muriaé

Lavras





As coletas serão realizadas às (quintas-feiras) do dia (08/4) á (29/4), das 7h30 às 11h30h, no PACE localizado à Rua José Carrijo, 205 – Centro. A previsão do Hemocentro Regional de Uberlândia, responsável pela ação, é atender 40 candidatos à doação de sangue – que devem agendar a doação pelo telefone (34) 3690-3174.As coletas de sangue em Barbacena acontecem às (segundas-feiras) dos dias (05/4) à (26/4), das 9h às 15h, no Posto Avançado de Coleta Externa, localizado na rua Padre Toledo, s/n - anexo à Santa Casa – bairro São Sebastião. A previsão do Hemocentro Regional de Juiz de Fora, responsável pela ação, é atender 50 candidatos à doação por dia.As coletas acontecem nos dias (13/4) e (27/4) às (terças-feiras), das 8h às 13h, no Pace localizado na Praça Olegário Maciel, 831 – Centro. A previsão do Hemonúcleo de Divinópolis, responsável pela ação, é atender 70 candidatos à doação por dia.As coletas de sangue em Leopoldina acontecem nas (quintas-feiras) dos dias (01/4) à (29/4), das 8h às 16h, no Polo de Saúde de Leopoldina, localizado na Rua Santa Filomena, 250 - Centro. A previsão do Hemocentro Regional de Juiz de Fora, responsável pela ação, é atender 120 candidatos à doação por dia.As coletas de sangue em Muriaé serão realizadas nas (quartas-feiras) nos dias (07/4), (14/4) e (28/4) , das 7h30 às 15h, na rua Dr. Ivan A. Porcaro, s/n – Centro (antigo Centro Viva Vida, ao lado do Hospital São Paulo). A previsão do Hemocentro Regional de Juiz de Fora, responsável pela ação, é atender 120 candidatos à doação por dia.Em Lavras, as coletas de sangue estão programadas para as (terças e quintas-feiras) do dia (01/4) à (29/4), das 7h30 às 11h30, no posto localizado na Avenida Ernesto Matioli, 8.851 - Santa Efigênia. A previsão do Hemonúcleo de São João del-Rei, responsável pela ação, é atender 40 candidatos à doação por dia.De acordo com o Hemominas, para saber as informações que restringem a doação de sangue, principalmente neste período de pandemia do COVID-19, é só acessar o site da Hemominas.