Hemominas terá horário de atendimento especial na Semana Santa

Pessoas que tiveram COVID-19 só poderão doar sangue depois de 30 dias (foto: Divulgação/Hemoninas)

O atendimento da Fundação Hemominas durante o recesso de Semana Santa, a partir desta quinta-feira (1º/4), terá horário especial. De acordo com a programação, as unidades estarão fechadas na Sexta-feira da Paixão e do Domingo de Páscoa.

Nesta quinta-feira, os doadores terão atendimento normal. Para ter acesso às unidades, será necessário consultar os endereços e horários de funcionamento em todo o estado.





Por sua vez, no sábado, os horários serão diferentes. A unidade de Belo Horizonte, no Bairro Santa Efigênia, e a Coleta do Hospital Júlia Kubitschek, no Milionários, funcionarão das 7h às 12h.





No Hemocentro de Juiz de Fora, o horário segue o da capital. Enquanto isso, a unidade de Uberaba estará aberta das 7h30 às 11h30.





Para doar, um dos requisitos básicos é estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar bem descansado e alimentado no momento da doação. Também é preciso apresentar documento original e oficial com foto.





Candidatos à doação de sangue que foram infectados pela COVID-19, após diagnóstico clínico e/ou laboratorial, ficam inaptos por 30 dias após completa recuperação – que ocorre quando estão assintomáticos e sem sequelas que contraindicam a doação.





Candidatos que tiveram contato com pessoas que apresentaram diagnóstico clínico/laboratorial de infecção por COVID-19 são considerados inaptos por 14 dias após a última interação com essas pessoas.





O prazo de inaptidão para doação após a vacina para COVID-19 depende da imunização recebida. Para as vacinas disponíveis em Minas Gerais até o momento, os prazos são: Coronavac / Sinovac (48 horas) e AstraZeneca/Fiocruz (sete dias).





Para agilizar o atendimento, as doações devem ser agendadas on-line ou pelo MGapp - Cidadão. Em caso de não comparecimento, solicita-se cancelar o agendamento para disponibilizar o horário a outro candidato.