Cartórios de BH terão horário ampliado para registro de óbitos em abril

Cartório de Registro Civil no Bairro Floresta vai funcionar com horário ampliado em abril (foto: Reprodução/ Google Street View) cartórios de Belo Horizonte no mês de abril. Devido ao agravamento da pandemia na capital, nos fins de semana e feriados do próximo mês o horário de atendimento para registro de óbitos será maior. A Corregedoria de Justiça de Minas Gerais anunciou ampliação no atendimento dosde Belo Horizonte no mês de abril. Devido ao agravamento da pandemiana capital, nos fins de semana e feriados do próximo mês o horário de atendimento para registro de óbitosserá maior.

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Belo Horizonte - Rua Aquiles Lobo, 535 – Floresta

Fica responsável pelos registros dele mesmo e do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 4º Subdistrito de Belo Horizonte, localizado no Bairro Nova Suíça.

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 3º Subdistrito de Belo Horizonte - Rua São Paulo, 1620 - Lourdes

Fica responsável pelos registros dele mesmo e do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de Belo Horizonte, localizado no Centro.

informações sobre os registros dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais de Belo Horizonte podem ser vistas clicando Outrassobre os registros dos Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais de Belo Horizonte podem ser vistas clicando AQUI





*Estagiária sob supervisão do editor Álvaro Duarte