MG hoje: céu vai de claro a parcialmente nublado; BH tem tempo seco

Belo Horizonte na manhã deste sábado (25/04) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Tempo seco

Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista; Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).

A previsão meteorológica para este fim semana em Minas Gerais, em todos os 853 municípios, vai de céu claro a parcialmente– sem previsão deno curto prazo, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).oscila entre a mínima de 5º, registrada no Sul do estado, a 34º, no Norte de Minas, prevista para a tarde deste sábado (24/04).O tempo nublado deve prevalecer hoje nos Vales do Rio Doce, Jequitinhonha, Murcuri e Zona da Mata. Nas demais regiões, o tempo vai declaro a parcialmente nublado.Em Belo Horizonte, a mínima registrada neste sábado foi de 15º e a máxima prevista para esta tarde não deve ultrapassar os 30º. Sem previsão de chuva também para aNa quarta-feira (21/04), a Defesa Civil de BH, emitiu alerta sobre o tempo seco na cidade, que deve prevalecer até este domingo (25/04).De acordo com o alerta, a massa de ar seco deixa os índices de umidade relativa do ar em torno de 30% até as 18h deste domingo (25).Portanto, redobre a sua atenção e hidrate-se. Recomendações da Defesa Civil