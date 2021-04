Capital tem dia de céu aberto e possibilidade de chuva no fim da tarde

Dia será ensolarado, com poucas nuvens e possibilidade de chuvas no fim da tarde em BH

(25/04) será decom poucas nuvens e temperaturas agradáveis, entre 16°C e 28°C, em Belo Horizonte. O Instituto nacional de meteorologia, contudo, prevê possibilidade deao fim do dia.A previsão doé de poucas nuvens na manhã e tarde, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A umidade relativa do ar oscila entre 90% e 35% e nenhuma região do estado tem alerta meteorológico.Ao longo da semana asmínimas deverão ser mais altas que a da semana que passou, chegando a 19°C na terça-feira (27/04). Enquanto isso, as temperaturas máximas registradas deverão ser mais contidas, não ultrapassando os 24°C na quarta-feira (28/04).