BH: ruas e praças cheias e outras vazias no primeiro sábado com reabertura

(foto: Belvedere ficou cheio de atletas de rua, muitos sem máscara)

O céu azul sem nuvens deste sábado (24/04) convidou o belo-horizontino a tomar as ruas e praças da cidade para se exercitar no primeiro fim de semana de reabertura de atividades não essenciais.



Contudo, as regras de distanciamento e o uso de máscara foram ignorados por boa parte das pessoas, trazendo à tona os perigos de contaminação pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).









Entre os carros e nos passeios, passavam pelotões de atletas de fim de semana, corredores, ciclistas, donos de cães, mães com bebês em carrinhos e idosos. A maioria não utilizava máscaras e vários corriam lado a lado, conversando com amigos, instrutores e colegas de atividade.





Academias e equipes de treinamento de corredores chegaram cedo e demarcaram espaços com banners e bandeiras para funcionar como boxes de apoio, marcando o tempo de voltas dos corredores e fornecendo água para a sua hidratação.









Na Praça JK e na do Papa, por exemplo, apenas alguns pais brincavam nos parquinhos com os filhos pequenos. Poucos donos de cães seguiram para o passeio matinal com o animalzinho. Mas a última onda de mortes e o colapso hospitalar recente afugentaram muita gente de pontos tradicionais para exercício ao ar livre e lazer da capital mineira.Na Praça JK e na do Papa, por exemplo, apenas alguns pais brincavam nos parquinhos com os filhos pequenos. Poucos donos de cães seguiram para o passeio matinal com o animalzinho.





O movimento modesto animou o advogado Victor Sobral, de 35 anos, a levar a filha de 2 anos para a Praça para correr e pintar telas em um projeto que leva brinquedos e arte ao espaço.





“Sem condições de uma criança dessa idade, com toda a energia que tem, ficar dentro de casa. É prejudicial para os pais que precisam de trabalhar e para o desenvolvimento da criança. Antes estávamos na Praça Alasca, mas com a reabertura pudemos voltar à JK. Aqui está seguro, podemos nos distanciar e usamos máscaras”, disse o advogado.









Leonardo Porto: "Acho que os frequentadores ficaram com medo justamente de aumentar a aglomeração e não vieram" (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

A Avenida dos Bandeirantes, no Sion, e a Avenida José do Patrocínio Pontes, no Mangabeiras, também tradicionais circuitos para corridas e caminhadas também registraram movimento tímido comparado a épocas antes deste último isolamento.





O médico Leonardo Porto, de 49 anos, conta que correu todos os dias da pandemia na Avenida José do Patrocínio Pontes mantendo o distanciamento e o uso de máscara.





“Aqui nunca parou. Mas é impressionante ver que, justamente hoje, que foi o primeiro fim de semana de reabertura, aqui ficou vazio. Acho que os frequentadores ficaram com medo justamente de aumentar a aglomeração e não vieram. Impressiona, realmente, o grande número de pessoas sem máscaras, correndo, ofegantes, ao lado umas das outras”, observa o médico.