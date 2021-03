Número de mortos por COVID no Brasil supera grandes tragédias; veja

(foto: Arte/EM/D.A press)

De acordo com o balanço do Conass e do próprio Ministério da Saúde, o Brasil contabilizou 82.493 casos nas últimas 24 horas, totalizando 12.130.019 desde o início da pandemia. A incidência de infectados atingiu o impressionante número de 5.772 a cada 100 mil habitantes.

O Paraná também registrou número preocupante de óbitos: 312. Foram 7.344 casos desde o último boletim, o maior num único dia na pandemia.

O Rio Grande do Sul vai no mesmo ritmo e contabilizou 342 vidas perdidas e 8.491 infectados. O estado passou de 800 mil casos de COVID-19 e chegou às 17.499 mortes.

Já o Rio de Janeiro registrou 1351 mortes e 3.201 casos. Até agora, são mais de 600 mil contaminados e 35,3 mil mortes.

Por sua vez, Minas registrou 68 mortes e 3.897 infectados. O estado já presenciou 22.123 vidas perdidas e mais de 1 milhão de infectados, segundo os dados do Conass.

O alarmante crescimento do número depor COVID-19 no Brasil é motivo de muita preocupação para todos os países. Afinal, a falta de organização nacional e mutações do coronavírus podem provocar uma nova onda de contaminações por todo o mundo. Somente nesta terça-feira (23/03), foram registrados 3.251 mortos pela doença em solo brasileiro. O índice assustador é muito maior do que tragédias que chocaram o. Veja alguns exemplos: