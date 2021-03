Câmara aprova projeto que amplia doenças detectadas pelo teste do pezinho no SUS

Deputados aprovaram um projeto que amplia as doenças detectadas pelo teste do pezinho quando feito no Sistema Único de Saúde (SUS). A aprovação foi simbólica.



O projeto torna obrigatória a triagem neonatal ampliada na rede pública de saúde. O texto, que segue agora para o Senado, insere o dispositivo no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Atualmente, o exame feito a partir de coleta de sangue do calcanhar do recém-nascido pode identificar até seis doenças, quando feito no SUS. S



egundo a relatora da medida, deputada Marina Santos (Solidariedade-PI), agora será possível identificar até 14 enfermidades.