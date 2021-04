Leve a sombrinha: previsão é de pancadas de chuva em MG nesta quarta (28/4)

Praça da Liberdade na Região da Savassi em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM D.A Press) céu nublado e com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas em quase todas as regiões de Minas Gerais. Depois de um período de seca que atingiu a maior parte do estado, a quarta-feira (28/4) será dee com possibilidade de pancadas deisoladas em quase todas as regiões de

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nas Regiões Leste, Norte, Noroeste e Zona da Mata, pode haver chuvas fracas durante o período da tarde e noite. Nas demais regiões, o céu fica nublado sem chance de chuvas.

A principal exceção segue sendo a região do Triângulo Mineiro, quando a umidade do ar fica em torno de 30% no período mais crítico, por volta das 15h, em função das elevadas temperaturas.





A temperatura mínima registrada no estado foi em Monte Verde, no Sul de Minas, com 6,3ºC na madrugada. A máxima prevista é para o Norte de Minas, quando os termômetros podem chegar a 32ºC.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira