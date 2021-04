Minas tem previsão de pancadas de chuva à tarde nesta terça-feira (27/4)

Belo Horizonte amanheceu com tempo fechado e possibilidade de chuvas (foto: Jair Amaral/ EM D.A Press) temperaturas mais baixas e pode chover no período da tarde na maior parte de Minas Gerais. A última terça- feira (27/4) do mês de abril será demaise podeno período dana maior parte de

De acordo com o Inmet, nas demais regiões do estado o céu ficará parcialmente nublado e pode haver pancadas de chuvas isoladas no período da tarde. A umidade do ar em Minas está em torno de 35%. Quando esse índice fica abaixo dos 30% as autoridades já emitem um aviso de alerta.

A temperatura mínima registrada no estado foi no município de Monte Verde, no Sul de Minas, com 10ºC. A máxima prevista no estado pode ser registrada no Extremo Norte e Jequitinhonha, quando os termômetros podem chegar até a 34ºC.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira