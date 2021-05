Nevoeiro e chuvas fracas atingem Minas nesta segunda-feira (3/5)

Belo Horizonte amanhece com céu claro e algumas nuvens. Vista da Rua Professor Morais com Avenida Getúlio Vargas região da Savassi (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) maio, o céu deve ficar nublado, com temperaturas mais baixas, e em algumas regiões, a névoa fica mais intensa principalmente no início da manhã. Há possibilidade de chuvas fracas na faixa norte de Minas Gerais e a umidade do ar poderá diminuir até ao final da semana. Na primeira segunda-feira (3/5) do mês de, o céu deve ficar, com temperaturas mais baixas, e em algumas regiões, afica mais intensa principalmente no início da manhã. Há possibilidade defracas na faixa norte de Minas Gerais e ado ar poderá diminuir até ao final da semana.









Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas Regiões Jequitinhonha e Mucuri, poderá ocorrer chuvas fracas durante o período da tarde e noite. Já nas regiões da Zona da Mata, Campos das Vertentes, Sul e Sudoeste, o céu fica parcialmente nublado com névoa úmida ao decorrer do dia.





A temperatura mínima registrada em Minas foi no município de Monte Verde, Região Sul, com 5,2ºC, e a máxima prevista no estado, é na região do Norte e Triângulo Mineiro, que poderá chegar a 32ºC.



Nas outras áreas, o céu fica claro a parcialmente nublado, e não há previsão de chuvas. A umidade do ar nas regiões do Triângulo e Norte de Minas fica em 30%.





As temperaturas começam a subir um pouco a partir da quarta-feira (5/5), quando a temperatura máxima do estado vai subindo gradativamente e a umidade do ar tem uma queda, ficando inferior a 30% na Região do Triângulo Mineiro.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra