Minas Gerais: temperaturas voltam a subir na próxima semana

Segundo a meteorologia, capital mineira vai esquentar após madrugada gelada (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Previsão para segunda

Recomendações da Defesa Civil

Asde Belo Horizonte devem começar aesta semana depois de bater ode frio pela segunda vez em 2021: a temperatura na madrugada deste domingo (2/5) foi de 12,4ºC. A cidade continua em estado deaté segunda (3/5). A Defesa Civil de BH emitiu, na sexta-feira (30/4), um alerta de frio válido até amanhã.Isso porque, segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, na última segunda-feira (26/4) uma frente fria atuava no estado. "Logo atrás já veio umade ar polar que começou atuar a partir de quarta-feira (28/4). Ela estáa queda das temperaturas. Porém, ela já está perdendo a intensidade e no decorrer das semanas as temperaturas devem subir", disse.Na capital, a menor temperatura até então foi 12,4°C registrada em 15 de abril na estação do Cercadinho. Entretanto, considerando as outras estaçõesna capital, a menor temperatura até o momento foi de 13,3°C, em 10 de abril, na Estação da Pampulha, e 16,1ºC em 15 de abril, na Estação do Santo Agostinho.Já a menor temperatura de 2021, em Minas Gerais, foi 4,5ºC registrada em 21 de abril, em Maria da Fé, no Sul de Minas.A previsão para segunda é de céu claro anublado com nevoeiro ao amanhecer no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. No Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o céu deve ficar parcialmente nublado. Ospodem marcar de 33ºC até 6°C.Em Belo Horizonte, o céu deve parcialmente ficar nublado. As temperaturas não devemde 27ºC. A mínima prevista é de 12°C. "A máxima durante a semana é entre 29ºC e 30ºC. E a mínima entre 14ºC e 15ºC. Sem previsão de", acrescentou o meteorologista.Ainda segundo ele, o tempo seráem todo o estado durante a semana. "Não há previsão de chegada de nova frente, então, o clima continuará ameno", acrescentou Ruibran.- Hidrate-se;- Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele; se necessário use hidratante;- Realize atividades físicas utilizando agasalho;- Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;- Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.Fonte: Defesa Civil de BH