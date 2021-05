Tempo frio e chuviscos permanecem sob Minas nesta terça-feira (4/5)

Vista da Avenida Brasil em Belo Horizonte. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A terça-feira (4/5) será deparcialmente, com possibilidade desomente em algumasde Minas Gerais.Os termômetros apontam que na capital mineira, o céu fica claro a parcialmente nublado, e não há previsão de. A menor temperatura registrada foi na Estação do Cercadinho, que marcou 13,8 ºC. Já a máxima não deve passar dos 27 ºC nesta terça (4/5). Ado ar está prevista para ficar em 35% no período da tarde em Belo Horizonte.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Região do Vale do Jequitinhonha, poderá ocorrer chuvasdurante o período da tarde e noite. Já nas regiões da Zona da Mata, Rio Doce e Vale do Mucuri, o céu ficanublado.