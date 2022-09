Névoa seca e frio intenso: confira a previsão do tempo para hoje (1/9)

O tempo permanecerá seco, sem nuvens e previsão de chuva. (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Belo Horizonte sofre com o tempo seco e com a frente fria. Nesta quinta-feira (1/9), uma névoa seca atinge toda Minas Gerais, deixando a umidade do ar menor que 30% ao longo de todo o dia.



Além disso, o frio se mantém. A temperatura mínima em BH foi de 9,1°C, na Estação Cercadinho (Buritis, Belvedere e Mangabeiras), a máxima deve chegar a 24°C. Os dados são do Instituto de Meteorologia (Inmet).

A sensação térmica foi de novo negativa na capital. Com os dados da Estação Cercadinho, entre 05h e 06h da manhã, a sensação foi de -7,9°C; e entre 06 e 07h da manhã, a sensação foi de -3,7°C.

Para o restante do estado, há ocorrência de grande amplitude térmica, que é a diferença entre temperatura máxima e mínima - entre as regiões. Maria da Fé foi a cidade mais fria de Minas Gerais hoje, com 4,2°C. E a temperatura máxima pode chegar a 32°C no Triângulo Mineiro e norte de Minas.

A umidade deve ficar abaixo de 30% no Norte, Noroeste, Triângulo Mineiro e Sul de Minas. Não há previsão de chuva para o estado.

