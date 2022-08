Mínimas na Grande BH vão oscilar entre 5°C e 9°C até sexta-feira (2/9)

Registro de 11 de agosto na Praça Sete, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press/Arquivo) Estado de Minas junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as mínimas vão oscilar entre 5ºC e 9°C até a próxima sexta-feira (2/9).



As cidades de Nova Lima, Nova União e Jaboticatubas são as que vão registrar as menores temperaturas: 5°C. Já Brumadinho, Caeté, Rio Acima, Sabará e Taquaraçu de Minas devem marcar 6°C. Nos 34 municípios da Grande BH, as máximas oscilam entre 21°C e 26° nos próximos dias. Uma frente fria chega com tudo nas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte a partir desta terça-feira (30/8). Conforme levantamento dojunto ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as mínimas vão oscilar entre 5ºC e 9°C até a próxima sexta-feira (2/9).As cidades de Nova Lima, Nova União e Jaboticatubas são as que vão registrar as menores temperaturas: 5°C. Já Brumadinho, Caeté, Rio Acima, Sabará e Taquaraçu de Minas devem marcar 6°C. Nos 34 municípios da Grande BH, as máximas oscilam entre 21°C e 26° nos próximos dias.

No estado, a maior queda de temperatura nesta segunda-feira (29/8) foi no Sul, em Maria da Fé, com 9,2°C.

Conforme a Defesa Civil de Belo Horizonte, os cidadãos podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.

Os interessados devem enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Em casos de baixas temperaturas, a Defesa Civil orienta que as pessoas bebam bastante água; evitem banhos com água quente para não potencializar o ressecamento da pele; realizem atividades físicas utilizando agasalho; procurem um especialista em caso de problemas respiratórios; e mantenham as janelas abertas em ambientes fechados, evitando, deste modo, a propagação de doenças típicas desta época do ano.

Confira as máximas e mínimas para as cidades da Grande BH de terça-feira (30/8) até sexta (2/9), segundo o Inmet

Baldim: 8ºC (mín.) e 26ºC (máx.)

Belo Horizonte: 8ºC (mín.) e 25ºC (máx.)

Betim: 7ºC (mín.) e 25ºC (máx.)

Brumadinho: 6ºC (mín.) e 25ºC (máx.)

Caeté: 6ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

Capim Branco: 8ºC (mín.) e 24ºC (máx.)

Confins: 8ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

Contagem: 8ºC (mín.) e 24ºC (máx.)

Esmeraldas: 8ºC (mín.) e 26ºC (máx.)

Florestal: 8ºC (mín.) e 26ºC (máx.)

Ibirité: 7ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

Igarapé: 8ºC (mín.) e 25ºC (máx.)

Itaguara: 7ºC (mín.) e 26ºC (máx.)

Itatiaiuçu: 7ºC (mín.) e 25ºC (máx.)

Jaboticatubas: 5ºC (mín.) e 26ºC (máx.)

Juatuba: 8ºC (mín.) e 24ºC (máx.)

Lagoa Santa: 8ºC (mín.) e 25ºC (máx.)

Mário Campos: 9ºC (mín.) e 24ºC (máx.)

Mateus Leme: 8ºC (mín.) e 25ºC (máx.)

Matozinhos: 8ºC (mín.) e 26ºC (máx.)

Nova Lima: 5ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

Nova União: 5ºC (mín.) e 22ºC (máx.)

Pedro Leopoldo: 8ºC (mín.) e 26ºC (máx.)

Raposos: 7ºC (mín.) e 21ºC (máx.)

Ribeirão das Neves: 8ºC (mín.) e 25ºC (máx.)

Rio Acima: 6ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

Rio Manso: 7ºC (mín.) e 25ºC (máx.)

Sabará: 6ºC (mín.) e 23ºC (máx.)

Santa Luzia: 7ºC (mín.) e 25ºC (máx.)

São Joaquim de Bicas: 8ºC (mín.) e 25ºC (máx.)

São José da Lapa: 8ºC (mín.) e 24ºC (máx.)

Sarzedo: 8ºC (mín.) e 24ºC (máx.)

Taquaraçu de Minas: 6ºC (mín.) e 25ºC (máx.)

Vespasiano: 8ºC (mín.) e 25ºC (máx.)