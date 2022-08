Prepare os casacos: temperatura despenca em BH a partir de terça (30/08)

Frio deve começar a chegar em Belo Horizonte na terça-feira segundo meteorologia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Cobertores e agasalhos devem voltar à cena em Belo Horizonte e Grande BH com a chegada de mais uma frente fria vinda do sul. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de temperaturas mínimas de 10°C a partir de terça-feira (30/08) e 8°C na quarta-feira (31/08). A máxima prevista não passa de 20°C.O domingo (28/08) amanheceu com variação térmica menor do que na semana que passou na capital mineira, com mínima de 15°C, registrada na madrugada, e previsão é de 30°C de máxima.O dia deve ser de muitas nuvens e a umidade relativa do ar pode chegar a 20% em Belo Horizonte, índice abaixo dos níveis considerados de perigo pela Organização Mundial da Sáude (OMS), que estabelece 30% como limite.O Sul do Brasil e a porção sul e litorânea de São Paulo enfrentam alertas do Inmet de perigo por baixas temperaturas e fortes ventos costeiros que ajudarão a derrubar os termômetros mineiros durante a semana.