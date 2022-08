Chuvas abaixo da média devem agravar incêndios em Minas Gerais

Clima seco vai se agravar nos próximos meses propiciando incêndios como esse no Buritis (foto: Gladyston Rodrigues/EN/D.A.Press)

O clima seco, com sol e poucas nuvens que é propício a incêndios florestais em Minas Gerais deve se intensificar em setembro e outubro, com chuvas abaixo da média histórica, segundo a Defesa Civil Nacional. Neste sábado (27/08), Belo Horizonte registrou 13°C e a temperatura máxima deve chegar a 28°C, umidade até 30% e poucas núvens.Os dados da previsão do tempo na capital são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que também embasam as simulações de meteorologia da Defesa Civil do Brasil, sendo piores em algumas regiões. "A probabilidade é de chuvas abaixo da média histórica no Triângulo mineiro, Sul de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, Oeste de Santa Catarina e Centro-Sul do Rio Grande do Sul", informa om órgão federal.Em julho e agosto a Serra do Curral foi castigada por incêndios no Parque Linear do Belvedere, Parque Forte Lauderdale, no Mangabeiras, e neste sábado, no Mirante do Buritis (foto) em direção à Mata do Cercadinho Não há previsão de chuva em Minas Gerais para este sábado, sendo que à tarde uma névoa seca deve encobrir a maior parte do estado, à exceção de regiões do Sul, Zona da Mata, Norte e vales do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri.