Frio de manhã e calor à tarde: a previsão de hoje (26) e do fim de semana

O tempo deve permanecer nublado ao longo do dia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu com céu nublado nesta sexta-feira (26/8) e deve permanecer assim durante todo o dia. A temperatura mínima foi de 13,2°C, registrada na Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. A sensação térmica no local foi de -3,4°C às 05h, e de 0,6°C às 06h. A temperatura máxima na capital nesta sexta não deve passar dos 25°C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão tamém é de céu nublado no Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Sul de Minas e Região Central. A temperatura mínima registrada hoje em Minas foi de 9,4°C em Florestal, e a máxima pode chegar aos de 33°C, em cidades do Triângulo Mineiro.

Fim de semana

A amplitude térmica, que é a grande diferença entre temperaturas mínimas e máximas, com predominância de frio de manhã e calor à tarde, deve continuar tanto em BH como no estado.



Na capital, as temperaturas estimadas para sábado (27) vão variar de 13°C à 27°C, e entre 14°C e 29°C, no domingo (28).

No Sul de Minas a temperatura mínima deve chegar à 7°C e a máxima deve chegar a 34°C no Triângulo, no sábado.



No domingo, a mínima no Sul será de 8°C e a máxima permanece com 34°C no Triângulo.

Todo o estado terá o tempo estável, com névoa seca em quase todas as regiões, exceto na Zona da Mata.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais