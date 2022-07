Previsão do tempo: umidade do ar pode chegar a 20% em Minas nesta quinta

Tempo já é seco na capital, e índices de umidade podem ficar abaixo de 30% nesta quinta (28/7) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A quinta-feira (28/7) amanheceu com tempo parcialmente nublado na região dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce e claro a parcialmente nublado no restante do estado, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).