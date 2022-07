Polícia encontra corpo que pode ser de homem que matou família

Corpo foi encaminhado ao IML em Betim (foto: Reprodução)

A Polícia Militar e a Polícia Civil localizaram um corpo em decomposição nessa quarta-feira (27/07) em Brumadinho, na região Central de Minas.

A suspeita é de que o corpo seja de Hervane Carlos de Jesus Rezende, autor da morte da ex-companheira, da irmã dela e da mãe das duas, por não se conformar com término do relacionamento, no dia 12 de julho.

Segundo a Polícia Militar, um homem estava passando pela região quando viu o corpo. Ele, então, entrou em contato com as autoridades.

A vítima foi encontrada com roupas semelhantes ao uniforme da empresa em que Hervane trabalhava, mas o corpo vai passar por exames para confirmar a identidade.

Hervane é procurado pela polícia desde 12 de julho, quando o suspeito entrou na casa da ex-companheira e matou ela, a irmã dela e a mãe por estar inconformado com o fim do relacionamento.

O ex-sogro e a outra irmã ficaram feridos na ação de Hervane.

O rabecão da Polícia Civil levou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Betim, na Grande BH, onde exames de perícia farão a identificação do corpo.