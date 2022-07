BH tem tempo seco e frio, sem previsão de chuva a curto prazo

Céu com nuvens no Bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu com o céu nublado, mas não há previsão de chuva depois de mais de mais de dois meses sem nenhuma gota d'água sequer.De acordo com o serviço de meteorologia da Defesa Civil da capital, embora o dia comece com céu nublado a parcialmente nublado pela manhã, caminhado para claro ao longo do dia, a umidade relativa do ar continua baixa, em torno de 30% à tarde. A temperatura mínima registrada de madrugada foi de de 16°C, e a máxima estimada é de 26 °C. Ou seja, o clima de inverno e seco continua.De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), depois da passagem de uma massa de ar frio sobre as regiões Sul e Sudeste do país, a previsão para os próximos dias é de que as temperaturas máximas voltem a subir, se mantendo acima de 28°C, em grande parte do país.Em Minas, assim como nos demais estados da Região Sudeste, a estimativa é de predominância de uma massa de ar seco durante a semana, que não irá favorecer a formação de nuvens de chuva na região, contribuindo para ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar nestas áreas, com umidade relativa do ar inferior a 30%.Em Minas Gerais, no sul do Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de São Paulo estão previstas temperaturas mínimas abaixo de 16°C.