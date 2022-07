Fim de semana sem previsão de chuvas em nenhuma região de Minas

Sol predomina nas regiões do Triângulo Mineiro, Norte, Noroeste e alguns municípios do Leste de Minas, onde as temperaturas podem subir. (foto: Carlos Altman/EM/D.A Press) Quem marcou programas ao ar livre para o final de semana, dias 30 e 31 de julho, em Minas Gerais tem uma boa notícia. Não há previsão de chuvas em nenhuma região do estado. Na região metropolitana de Belo Horizonte, a expectativa é de céu entre nuvens.

Na capital, as temperaturas devem ficar entre 13ºC, na madrugada de sábado, e pela tarde, máxima entre 27 e 28ºC. Apesar das nuvens, o céu vai continuar aberto.

Leia mais: Tempo continua estável e com clima mais seco em Minas

O sol vai predominar nas regiões do Triângulo Mineiro, Norte, Noroeste e alguns municípios do Leste de Minas, onde as temperaturas podem subir.

A temperatura mais baixa no estado neste sábado está prevista para o município de Caldas, no Sul de Minas, onde os termômetros podem registrar 6ºC. A máxima ocorre em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, de até 32ºC.

A umidade do ar no Triângulo Mineiro ficará entre 20 e 60%. Na capital, entre 25 e 70%. Os dados são do ClimaTempo.

O alerta de perigo de baixa umidade para a porção Oeste do estado, emitido pelo Instituto Nacional de Meterologia nesta semana, deve passar completamente até o final de semana.