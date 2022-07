Bloqueio atmosférico causa tempo seco em Minas Gerais

O tempo seco que atinge as regiões do Triângulo Mineiro, do Norte e do Noroeste de Minas e que chegará a grande parte do estado a partir de quinta-feira (28/7) é consequência do bloqueio atmosférico, segundo Ruibran dos Reis, meteorologista do ClimaTempo.





Segundo o especialista, “o bloqueio é uma massa de ar que atua como uma bolha, gerada pela circulação geral da atmosfera”. “Essa massa fica entre o Brasil e a África, dificulta a formação de nuvens e forma uma região de alta pressão”, explica.





“É essa massa de ar que provoca o deserto do Namibe, por exemplo. No inverno, ela adentra o continente e chega à região Centro-Oeste do país. Por isso o tempo fica tão seco no Centro-Oeste e também em Minas Gerais”, completa.



Chuvas escassas





Com a atuação do bloqueio atmosférico, chuvas também são escassas no Nordeste do país. As frentes frias e as massas de ar polar chegam no Sul do Brasil, mas não conseguem avançar para outras regiões.





Ainda de acordo com o ClimaTempo, não há previsão para que esse bloqueio se enfraqueça nos próximos 15 a 20 dias.